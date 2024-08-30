Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, погрузили награбленное имущество и скрылись, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

Участник сопротивления рассказал, что ВСУ следили за домом около трех дней. Их внимание привлек автомобиль во дворе, они ворвались в дом, избили хозяина, и вывезли все отобранное имущество, даже детские игрушки, передает РИА «Новости».

ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область, на самом деле мародерствуют, а власти никак не реагируют на сообщения населения о грабежах.

Ранее украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении.