Расчеты "Градов" Западной группировки сорвали ротацию ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Сорвали ротацию. Ребята представлены к награде", - рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Каспий на видео, предоставленном военным ведомством.

Он добавил, что с помощью "Градов" ВС РФ могут уничтожать личный состав, легко бронированную технику, укрепрайоны и наблюдательные пункты противника.