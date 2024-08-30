Расчеты "Градов" Западной группировки сорвали ротацию ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"Сорвали ротацию. Ребята представлены к награде", - рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Каспий на видео, предоставленном военным ведомством.
Он добавил, что с помощью "Градов" ВС РФ могут уничтожать личный состав, легко бронированную технику, укрепрайоны и наблюдательные пункты противника.
"Интенсивность работы большая, работаем очень часто, очень много. В день может быть до десяти выездов <…>. Ребята в готовности отработать максимально быстро и четко. Если брать глобально, то противник устает, резервов мало, видимо, у них. Не скажу, что легко, но лучше, чем было, противник устал", - отметил старшина батареи с позывным Австралиец.