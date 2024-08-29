Истребители F-16 назвали уязвимыми перед российскими ПВО

Газета The Wall Street Journal назвала западные истребители F-16 уязвимыми к российским системам ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

По мнению автора газеты, F-16 плохо противостоят российским системам ПВО, а пилоты ВСУ не обладают достаточным опытом в управлении западными истребителями. Издание также отмечает, что ускоренное «нестандартное» обучение, которое прошли украинские пилоты, сопряжено с определенными рисками. При этом часть поставленных F-16, по информации источника, на самом деле были в эксплуатации десятки лет.

Ранее ВСУ потеряли первый истребитель F-16.