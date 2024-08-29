В Пентагоне прокомментировали потерю Киевом истребителя F-16

Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Об этом на брифинге рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«Мне не известно о каких-либо запросах о помощи от украинской стороны. Я предлагаю вам обратиться к украинской стороне касательно данного инцидента», — сказала она.

Сингх не стала отвечать на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находятся в распоряжении Киева. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) до этого признал потерю первого истребителя F-16, переданного Киеву Западом, и его пилота Алексея Меся.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскрыла детали крушения украинского F-16. По ее словам, самолет был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.