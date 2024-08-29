Пентагон отказался подтвердить, что F-16 сбили системой Patriot ВСУ

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в четверг, 29 августа, отказалась подтвердить достоверность публикаций в СМИ об инциденте с истребителем F-16. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о ЧП при отражении ракетной атаки. По данным журналистов, расчет комплекса Patriot, переданного Киеву западными союзниками, по ошибке сбил истребитель ВВС Украины F-16, полученный летом в составе одного из пакетов военной помощи.

«Я не готова подтвердить эту информацию», — подчеркнула Сингх.

В Раде заявили что F-16 был сбит ракетой Patriot

Чиновница отметила, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой принять участие в расследовании ЧП с истребителем.