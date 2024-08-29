Сербия договорилась с Францией о закупке истребителей Rafale

Министр обороны Сербии Братислав Гашич и генеральный директор компании Dassault Aviation Эрик Трапье подписали Соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг в ходе визита Эмманюэля Макрона в балканскую республику, сообщает корреспондент ТАСС.

Делегации двух стран подписали более 10 двусторонних соглашений в различных секторах. Среди документов в том числе фигурирует Соглашение о закупке самолетов Rafale и сопутствующих товаров и услуг, а также Заявление о намерениях между Правительством Республики Сербии и межминистерским делегатом по стратегическому снабжению рудами и металлами Французской Республики о партнерстве и сотрудничестве в области разведки и добычи критически важных и стратегических минеральных сырьевых ресурсов.

По информации СМИ, близких к сербскому правительству, переговоры насчет закупки французских самолетов длились почти три года. Белград намерен получить 10 одноместных истребителей Rafale-C и два двухместных, Rafale-B для передачи Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны республики.

Ожидается, что сделка также будет покрывать закупку вооружений для истребителей, включая авиационные ракеты класса "воздух - воздух" MICA и другие, большей дальности. Кроме того, Белград должен получить виртуальные тренажеры, программу подготовки летных экипажей и инженерно-технического персонала, а также комплексный пакет материально-технического обеспечения приобретаемой авиатехники, рассчитанный на несколько лет.

В 2023 году, когда Вучич впервые объявил о возможном приобретении французских "Рафалей", он указал, что партия новых самолетов может обойтись Сербии в сумму около €3 млрд ($3,3 млрд). Сама же сделка, по его словам, обусловлена геополитической ситуацией: страна заинтересована в сотрудничестве в этой сфере в том числе с Россией и Китаем, но западные партнеры препятствуют ей в этом.