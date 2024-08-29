В Раде заявили что F-16 был сбит ракетой Patriot

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит ракетой Patriot. Ее слова передает украинское издание «Страна.ua».

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«По моей информации F-16 украинского пилота Алексея «Moonfish» Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — написала она.

По ее данным, инцидент произошел 26 августа, во время одной из самых мощных воздушных атак россиян.

Безуглая добавила, что во время войны такие эпизоды возможны, но из-за «культуры лжи» в командовании ВС ВСУ ухудшается система управления военными решениями. Она добавила, что подобное происходит и на Покровском направлении.

Депутат также отметила, что в результате инцидента ни один из генералов не был наказан.

В ВСУ подтвердили крушение F-16

До этого о крушении F-16 сообщила газета The Wall Street Journal. Причиной падения самолета названа ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела». Позже информацию подтвердили в генеральном штабе ВСУ.