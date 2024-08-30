Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис, а окончательный крах обороны украинской армии на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени.

«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом... Не думаю что кто-то серьёзно сомневается в общей ситуации», — отметил он.

Ранее украинский офицер, боевик «Азова»* Роман Пономареко пожаловался на то, что ситуация в Донбассе выходит из под контроля ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.