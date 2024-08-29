В Израиле сообщили о разгроме «большинства батальонов и бригад» ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о разгроме «большинства батальонов и бригад» палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«За последние 11 месяцев в Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС было разгромлено, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф был ликвидирован, как и другие террористы из длинного списка», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

28 августа израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.