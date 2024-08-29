В ВСУ подтвердили крушение F-16

Генштаб ВСУ подтвердил потерю первого поставленного истребителя F-16. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на украинское СМИ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что связь с одним из F-16 «была потеряна во время захода на цель».

«Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — отметили там.

Причины произошедшего выясняет специальная комиссия Минобороны Украины, которая работает в районе падения самолета.

WSJ: переданный Украине F-16 потерпел крушение

Ранее о том, что ВСУ потеряли первый F-16 сообщала The Wall Street Journal. В издании отмечали, что ВС РФ не имеют отношения к крушению истребителя, он разбился из-за ошибки пилота. При этом Владимир Зеленский сообщал, что Киев впервые применил полученные истребители, чтобы сбить российские ракеты во время ударов 26 августа.