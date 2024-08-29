ВС РФ уничтожили ударом «Искандера» большое количество техники ВСУ

ВС РФ ракетным ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили РСЗО "Ураган" и "Град", семь бронемашин и другую технику в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Стоянку военной техники ВСУ в н. п. Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БПЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчету оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". В результате ракетного удара уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra немецкого производства, боевая машина РСЗО "Ураган", боевая машина РСЗО "Град", транспортно-заряжающая машина РСЗО, семь боевых бронированных машин, два трала для перевозки техники, три пикапа", - сообщили в российском военном ведомстве.