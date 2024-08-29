ВСУ пытались отвлечь внимание российских сил от Красноармейска

Журнал Forbes сообщает, что командование ВСУ, включая главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского, планировали отвлечь внимание ВС России от наступления на Красноармейск. Именно для этого, по мнению автора статьи, Украина предприняла атаку на Курскую область.

При этом в издании посчитали, что план провалился — в статье указывается, что атака на Курскую область не смогла снизить темпы Российского продвижения. В Forbes также добавили, что в распоряжении ВСУ находится не так много резервов, чтобы вести активные боевые действия сразу по нескольким направлениям.

«Одно из наиболее правдивых толкований украинской стратегии в Курской области заключается в том, что вторжение было призвано оттянуть российские войска с востока, ослабив давление на Красноармейск. В этом смысле оно могло быть отвлекающим маневром. Если так, то оно провалилось», — сообщает издание.

Ранее Сырский назвал наиболее сложной обстановку на Красноармейском направлении в ДНР.