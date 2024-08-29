Полковник РФ усомнился в возможности использовать истребители F-16 над Россией

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что использование переданных Украине истребителей F-16 над территорией России видится маловероятным, так как они будут сразу уничтожены. Его слова приводит «Лента.ру».

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«Я полагаю, заявление Нидерландов о разрешении использовать F-16 над территорией России <...> скорее, политическое», — сказал он.

Эксперт отметил, что «если они войдут в воздушное пространство России, то получится совершенно одноразовая акция».

До этого российский посол в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что Москва рассматривает заявление командующего нидерландскими войсками Онно Эйхельсхейма об отсутствии ограничений по использованию Киевом истребителей F-16 как подтверждение двойных стандартов западных стран. Эйхельсхейм 29 августа сообщил, что Нидерланды решили не вводить жесткие ограничения на использование их F-16 украинскими военными.