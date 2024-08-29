Пентагон ушел от ответа на вопрос о потере Украиной первого F-16

Пентагон отказался комментировать информацию о потере Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16. Об этом сообщает ТАСС.

На просьбу агентства прокомментировать данный вопрос представитель Пентагона перенаправил его властям Украины.

WSJ: переданный Украине F-16 потерпел крушение

Ранее в США подтвердили, что Киев потерял первый из переданных ему F-16. При этом отмечалось, что ВС РФ не имеют отношения к крушению истребителя, он разбился из-за ошибки пилота.