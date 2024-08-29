В Венгрии заявили, что не позволят перенести подготовку военных ВСУ на Украину

Будапешт не препятствует Евросоюзу проводить миссию по подготовке ВСУ на территории ЕС, но не позволит перенести ее на территорию Украины. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Он отметил, что на страны-члены ЕС оказывает «большое давление» с целью расширения и продления миссии по подготовке ВСУ, в которой Венгрия не принимает никакого участия. По словам Сийярто, Будапешт подчеркнул, что не согласится «на расширение ее территории или функций». Он назвал идею ряда стран ЕС и «верховного представителя по иностранным делам» о расширении миссии на территорию Украины «чрезвычайно опасной».

«Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьезный риск эскалации», — пояснил Сийярто.

При этом он указал, что если ЕС решит продлить мандат миссии по времени, но без территориального расширения, то Венгрия не станет этому препятствовать.