Юрий Радченко, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был призван на военную службу в мае 2024 года. Пройдя трехмесячную подготовку, его подразделение было переброшено на границу с Россией.

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Радченко, единственный выживший из группы бойцов ВСУ, заявил, что они пошли штурмовать колонию в Малой Локне под угрозой расстрела.

Кроме того, Радченко рассказал о гибели своих товарищей и о том, что сам был ранен и сдался в плен.

— По прибытию в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом, — заявил Радченко.

Радченко также отметил, что перед отправкой на фронт он прошел лишь три месяца обучения, видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

Пленный военнослужащий украинской армии Дмитрий Лабунский сообщил, что его подразделению был дан приказ от командования открывать огонь по мирному населению в Курской области, которое оказывает сопротивление военным ВСУ.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные нанесли серьезное поражение подразделениям ВСУ в Курской области.