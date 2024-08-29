Пленный боец ВСУ рассказал о штурме колонии в Малой Локне
Юрий Радченко, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, был призван на военную службу в мае 2024 года. Пройдя трехмесячную подготовку, его подразделение было переброшено на границу с Россией.
Радченко, единственный выживший из группы бойцов ВСУ, заявил, что они пошли штурмовать колонию в Малой Локне под угрозой расстрела.
Кроме того, Радченко рассказал о гибели своих товарищей и о том, что сам был ранен и сдался в плен.
— По прибытию в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом, — заявил Радченко.
Радченко также отметил, что перед отправкой на фронт он прошел лишь три месяца обучения, видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».
Пленный военнослужащий украинской армии Дмитрий Лабунский сообщил, что его подразделению был дан приказ от командования открывать огонь по мирному населению в Курской области, которое оказывает сопротивление военным ВСУ.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные нанесли серьезное поражение подразделениям ВСУ в Курской области.