БАПОР сообщило об убийстве армией Израиля 20 палестинцев на Западном берегу

По меньшей мере 20 палестинцев погибли в ходе продолжающегося самого интенсивного за последние десятилетия рейда армии Израиля на оккупированный Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

С начала в среду израильского вторжения на оккупированном Западном берегу были убиты 20 палестинцев, в том числе человек с ограниченными возможностями и несколько детей, сообщили в агентстве ООН.

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Al Jazeera также отмечает, что осада израильскими войсками городов на Западном берегу лишила палестинцев самого необходимого, в том числе воды, электричества и доступа в интернет.

Израильские силы со среды осуществляют широкомасштабные рейды по всей территории Западного берега. Армия заявила, что проводит "операцию по пресечению терроризма" в Дженине и Тулькарме.