WSJ: переданный Украине F-16 потерпел крушение

Переданный Украине F-16 потерпел крушение 26 августа.

Об этом сообщила The Wall Street Journal.

«По словам американского чиновника, украинский истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, всего через несколько недель после того, как первый самолёт американского производства прибыл на Украину», — отмечается в материале.

Как пишет издание, имеющиеся данные говорят, что самолёт не был уничтожен вражеским огнём, хоть его уничтожение и произошло во время массового обстрела 26 августа.

26 августа в Минобороны России заявили, что российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу украинского ВПК.

В районе в Ивано-Франковске нанесли удар по ангарам, возможно, с F-16

В этот же день координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар в Ивано-Франковске — в районе, где ВСУ спрятали два истребителя F-16.