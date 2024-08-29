В ВСУ предрекли дальнейшее продвижение Российской армии после взятия Покровска

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко предрек продвижение российской армии после взятия под контроль города Покровска Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает «РБК-Украина».

«Русские не прекратят давление. Это такая иллюзия, что если русские зайдут в Покровск, (...) то они якобы там остановятся для перегруппировки. Нет. Мы видели по Авдеевке, Очеретиному — они, к сожалению, не останавливаются», — заявил украинский военный.

По его словам, российские войска будут держать интенсивность боев на нынешнем уровне.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация на покровском направлении является критической для ВСУ. Парламентарий также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.