Боррель: ЕС не принял решение по отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не смогли прийти к консенсусу в вопросе снятия ограничений на использование ВСУ западного оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, каждое государства — член Евросоюза будет принимать решение по этому вопросу самостоятельно. Боррель отметил, что выработке единой позиции, в частности, препятствуют страны, которые вообще не поставляют Украине дальнобойного оружия.

Также главы МИД ЕС в ходе встречи не нашли решения по разблокированию 6 млрд евро по линии Еврофонда мира на компенсации поставок оружия Украине.