На Украине работают над «экономическим бронированием» от службы в ВСУ

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Минэкономики Украины работает над системой «экономического бронирования» от мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, система может заработать уже во второй половине осени. Как уточнил Железняк, одним из критериев для такого бронирования станет размер зарплаты. При этом еще в начале июля депутат говорил, что ведомство ищет решения в вопросе освобождения от службы в армии за деньги.

«Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат. Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение — ждут позицию высшего политического руководства. По датам внедрения: где-то октябрь-ноябрь планируют. По консервативным расчетам это 40 миллиардов гривен в год», — заявил он.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что на Украине хотят мобилизовать мужчин старше 60 лет.