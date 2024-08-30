Находящиеся в районе Красноармейска солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали жаловаться на решение командования перебросить часть подразделений в Курскую область. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на неназванных украинских военных.

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По словам командира ВСУ, нападение на российский регион привело к тому, что ситуация в рядах украинской армии начала быстро усугубляться. Сейчас военнослужащие "страдают", отметил он.

Другие украинские военнослужащие рассказали журналистам, что подобные настроения в войсках не связаны с атакой на Курскую область. Они уверены, что во многом роль сыграла усталость солдат, часть которых принимает участие в боевых действиях с начала конфликта.

Накануне журнал Forbes сообщил, что украинским войскам не удалось отвлечь Вооруженные силы РФ от основного фронта вторжением в Курскую область. Журналисты предположили, что одними из целей Киева могли быть отвлечение внимания российских солдат и растягивание их ресурсов.