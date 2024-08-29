Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в безвыходном положении в Курской области. Об этом рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Макгрегора, меньше половины войск, которые изначально вошли в Курскую область, остались в живых. Кроме того, среди отправленных в российский регион военных много иностранных наемников.

«Они не могут даже сдаться в плен, если они сдадутся, то американцы, британцы и поляки окажутся в большой беде», — сказал он.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что ВСУ выбрали глупую тактику, решив атаковать Курскую область. Он подчеркнул, что для Киева ситуация в Донбассе серьезно ухудшилась, а нынешняя атака только ускорит крушение украинской армии.