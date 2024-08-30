Раскрыты потери ВСУ за время боев в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев в Курской области потеряли больше 7800 бойцов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 7800 военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей», — говорится в сообщении.

Российским бойцам также удалось уничтожить 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), среди которых четыре американских HIMARS, одна MLRS, две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

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Ранее Минобороны показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами Вооруженных сил Украины. По их данным, в плен были взяты военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.