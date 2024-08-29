Названы два существенных недостатка российских РЛС

Локаторы российских радиолокационных станций не видят низколетящие цели из-за рельефа местности, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Парламентарий подчеркнул, что противник тем временем может быть в курсе расположения радиолокаторов и планировать полет беспилотников так, чтобы они прошли мимо.

Наша оборона так и держит марку, но у нее есть два серьезных недостатка. Первое — локаторы не видят низколетящие цели из-за рельефа местности и так далее. Кроме этого, противник видит наши РЛС, разведка воздушных целей ведется радиолокаторами, которые видит противник. И полет БПЛА, крылатых ракет можно планировать так, что они пойдут мимо наших локаторов, используя русло рек, ущелий, — пояснил депутат.

При этом Соболев уточнил, что российская противовоздушная оборона считается лучшей в мире. По словам парламентария, эти позиции Россия удерживает еще со времен войны США во Вьетнаме, когда было сбито более четырех тысяч американских самолетов.

Нам нужны в том числе совершенно новые средства воздушной разведки, тепловизионные. И такие средства, в принципе, есть, их нужно только внедрить, — заключил Соболев.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее рассказал, что американская сторона рассматривает возможность передачи Украине ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. Он призвал серьезно готовиться к возможному появлению подобного вооружения у противника.