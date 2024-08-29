После нападения ВСУ на Курскую область в ряды российских Вооружённых сил увеличился приток желающих служить по контракту.

Сейчас их нужно готовить к «серьёзным наступательным операциям». Об этом в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Соболев.

«О мобилизации речи не идёт. Сейчас, особенно после нападения на Курскую область, серьёзно увеличился приток добровольцев, я имею в виду по контракту. Почти все субъекты справляются с заданием Генерального штаба, поэтому никакой необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет. Увеличивается количество соединений, частей объединений. Их нужно хорошо готовить, их нужно хорошо вооружить, с ними нужно провести боевое слаживание, спланировать и проводить серьёзные наступательные операции, как это делали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны».

Ранее Соболев выразил уверенность, что ЕС снимет ограничения на удары ВСУ по территориям РФ западным оружием. Евросоюз во главе с США заинтересован в продолжении конфликта на Украине и ослаблении нашего государства.