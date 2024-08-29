Нидерланды запретили Украине бить F-16 по гражданским целям в РФ

Истребители F-16, которые Нидерланды передали Украине, могут использоваться для нанесения ударов на территории России, но не по гражданским объектам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава голландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс.

Брекельманс отметил, что Киев может применять переданные F-16, в том числе и над территорией России, но при соблюдении законов войны. Это предусматривает, что целью атак не должны быть гражданские объекты.

«Украине точно нельзя этого делать. Это условие, которое мы поставили», — подчеркнул министр.

Вместе с тем у украинских войск есть право атаковать военные цели в России, в том числе и перехватывать ракеты над российской территорией и наносить удары по аэродромам, с которых взлетают российские истребители.

Напомним, что 28 августа командующий Вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что Амстердам не накладывал на Киев ограничений по использованию и дальностью применения переданных F-16. При этом он не уточнил, сколько из 24 обещанных самолетов уже находятся на территории Украины.