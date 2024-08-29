Нидерланды запретили Украине наносить удары по гражданским объектам в РФ

Нидерланды запретили Вооруженным силам Украины наносить удары с помощью переданных истребителей F-16 по гражданским объектам в России. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил глава оборонного ведомства страны Рубен Брекельманс.

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При этом он уточнил, что Киев может использовать самолеты для ударов по территориям РФ, если они будут произведены в рамках всех законов войны, в том числе исключения поражения гражданских объектов.

— Украине точно нельзя этого делать. Это условие, которое мы поставили, — заявил Брекельманс телеканалу NOS. Его слова приводит ТАСС.

Утром того же дня командующий нидерландскими ВС генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что в Голландии не планируют ограничивать Вооруженные силы Украины в применении переданных истребителей F-16 над территорией Российской Федерации. Всего от Нидерландов на Украину поступило 24 таких истребителя, однако военачальник отказался сообщить телеканалу, сколько из них уже развернуто и принимает участие в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны применили истребители F-16 в понедельник, 26 августа, во время ударов России по объектам инфраструктуры в глубине украинских территорий.