Песков прокомментировал данные о прекращении поставок компонентов для БПЛА из КНР

Песков прокомментировал сообщения о прекращении поставок компонентов для БПЛА из КНР
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планомерном импортозамещении Россией поставок компонентов для беспилотных летательных аппаратов.
Слова пресс-секретаря президента РФ стали ответом на просьбу прокомментировать неофициальные сообщения о вводе Китаем ограничений на вывоз ряда компонентов, которые в том числе могут использоваться для сбора дронов.
«Я не обладаю информацией о том, о каких комплектующих идет речь. Мы планомерном развиваем эту отрасль и очень уверенно идем по пути импортозамещения, этот процесс будет продолжаться», — подчеркнул он.
Ранее производители дронов из Китая задумались о сборке квадрокоптеров на территории России.