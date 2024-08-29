Песков прокомментировал данные о прекращении поставок компонентов для БПЛА из КНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планомерном импортозамещении Россией поставок компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

Слова пресс-секретаря президента РФ стали ответом на просьбу прокомментировать неофициальные сообщения о вводе Китаем ограничений на вывоз ряда компонентов, которые в том числе могут использоваться для сбора дронов.

«Я не обладаю информацией о том, о каких комплектующих идет речь. Мы планомерном развиваем эту отрасль и очень уверенно идем по пути импортозамещения, этот процесс будет продолжаться», — подчеркнул он.

Ранее производители дронов из Китая задумались о сборке квадрокоптеров на территории России.