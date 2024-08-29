ВС РФ поразили склад Storm Shadow

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска поразили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором располагались крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, была поражена нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

Удары наносились авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Великобритания не поддержит требование Украины разрешить наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории, поскольку это может втянуть США в военный конфликт. Как заявил в беседе с газетой высокопоставленный чиновник в военных кругах Британии, в Вашингтоне боятся эскалации больше, чем в Лондоне, поскольку именно Соединенным Штатам придется разбираться с последствиями подобной политики. Собеседник отметил, что «маленькая Британия не может воевать с Россией».