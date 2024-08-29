Подоляк назвал дальность разрабатываемой Киевом баллистической ракеты

Дальность действия новой баллистической ракеты, которую разрабатывает Украина, составит от 600 до 700 км. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, сообщается в Telegram-канале "Новини.Live".

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27 августа украинский лидер Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия он рассказал, что Киев провел первые испытания собственной баллистической ракеты.

Как сказал глава государства, эксперимент был "позитивным". При этом он подчеркнул, что в настоящее время не может раскрыть иные детали.

Зеленский заявил об испытании первой украинской баллистической ракеты

До этого информационное агентство Associated Press сообщило, что у Украины могло появиться собственное дальнобойное оружие, которое способно наносить удары вглубь территории РФ. Речь идет о ракете-дроне "Паляница", имеющей схожие характеристики с американской ракетой ATACMS.

По словам журналистов, данные снаряды могут помочь Киеву обойти запрет западных стран на использование их оружия для атак на объекты на российской территории. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федров, в свою очередь, выразил уверенность, что упомянутые ракеты позволят "изменить ситуацию" в зоне конфликта.