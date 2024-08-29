Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенные пункты Николаевку в ДНР и Стельмаховку в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Стельмаховку удалось занять в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад». За эти сутки в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 520-ти бойцов, шесть автомобилей, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, а также две станции радиоэлектронной борьбы.

Николаевку освободили подразделения группировки войск «Центр», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника. В зоне ответственности группировки потери ВСУ составили до 530 военнослужащих. Также уничтожены бронетранспортер M113, а также шесть автомобилей и несколько артиллерийских орудий.