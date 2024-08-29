Аксенов жестко высказался о крымских «ждунах»

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил сформировать из «ждунов» штрафные воинские подразделения. Об этом сообщает «Крым 24» в Telegram-канале.

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По его словам, ждать возвращения украинских властей «надо в тюрьме», после которой таких жителей следует отправлять в штрафбат.

«После достижения (целей — прим. ред) СВО едут куда хотят. Не нравиться тут жить — стройте порядки в другом месте», — добавил Аксенов.

Напомним, что в декабре 2023 года Аксенов призвал «ждунов» уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех. Он подчеркнул, что киевская власть никогда не вернется территорию Крыма, а «вредить» он тут никому не позволит.

В августе 2023 года глава Крыма отмечал, что ожидающие возвращения Украины после достижения целей спецоперации «исчезнут как вид». По словам Аксенова, все сочувствие украинской армии не мешает «ждунам» пользоваться теми благами, которые появились на полуострове после воссоединения с Россией.