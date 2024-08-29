Племянник «домодедовского упыря» попросился на СВО

Племянник и подражатель «домодедовского упыря» Федор Продан попросился на спецоперацию. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, маньяк написал ходатайство, в котором попросил зачислить его в штурмовой отряд «Шторм-Z».

Федор Продан с ранних лет восхищался своим дядей Иваном Проданом, который убивал людей в Подмосковье. Когда он вырос, то пошел по стопам родственника. В его деле четыре раскрытых эпизода — племянник успел убить на одну жертву меньше, чем сам «домодедовский упырь».

С первой жертвой маньяк расправился в 1997 году — тогда Продан зарезал свою девушку. Через 10 лет Федор вышел из тюрьмы, однако менее чем через год снова оказался в колонии за разбой. Оттуда он активно переписывался с женщинами и в 2014 году, когда вышел на свободу, стал жить с Натальей Виноградовой и ее дочерью-инвалидом. Спустя год он убил и женщину, и дочку. В 2017 году он снова совершил убийство — жертвой стала новая сожительница Тамара. Поймать его удалось сотрудникам ГАИ, а в 2020 году Продан получил пожизненный срок.

Сейчас серийный убийца отбывает наказание в колонии «Торбеевский централ» в Мордовии. Оттуда он написал ходатайство для отправки в зону проведения спецоперации.

Напомним, что сам «домодедовский маньяк» был экстрадирован в Молдавию в 2010-м году. Там Иван Продан продолжил отбывать 25-летний срок. Он истек 21 августа.