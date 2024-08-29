На блокпосте под Курском заметили выпускников лагеря ЧВК «Вагнер»

На блокпосте под Курском дежурят выпускники лагеря частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Прошедших подготовку в ЧВК заметил корреспондент «АиФ» Дмитрий Григорьев.

Из репортажа журналиста следует, что на одном из блокпостов находятся как минимум два выпускника лагеря ЧВК — житель Курска Евгений и его неназванный знакомый.

«Это вот мой клиент. Я продаю [нефтепродукты], а он покупает. Работаем и днем, и ночью. Вместе проходили подготовку в лагере ЧВК "Вагнер". Теперь вместе на блокпостах дежурим», — сообщил Евгений.

6 ноября 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что бойцы «Вагнер» создают центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Занимавший пост губернатора Курской области Роман Старовойт поблагодарил Пригожина за эту деятельность.

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

Самолет с Евгением Пригожиным разбился 23 августа 2023 года в Тверской области.