Алаудинов раскрыл, чем занимаются ВСУ в Курской области

Украинские формирования возводят оборонительные сооружения на некоторых участках Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Чуть раньше генерал-майор говорил, что ВС РФ предотвращают попытки прорыва ВСУ. Теперь он пояснил ТАСС, что на большей части участков боевики «активно закапываются». Строятся оборонительные сооружения.

«Лишь на нескольких направлениях противник активно пытается продавиться через наши позиции. Это действительно соответствует тому, что происходит», — уточнил Алаудинов.

Ранее украинский военнопленный заявил, что бойцы 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ могут быть причастны к гибели военкора Семена Еремина.

Алаудинов заявил о росте числа пленных в Курской области

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