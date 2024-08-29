Киев серьезно просчитался, вторгнувшись на территорию Курской области. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой. По его словам, украинское командование намеревалось заполучить более выгодные позиции на переговорах, однако не учло того, что в случае нападения на российское приграничье, возможность диалога отпадет.

"В данной ситуации они просчитались. Наш президент сказал, что никаких переговоров после таких авантюр мы проводить с Киевом не будем", - сказал Липовой.

По его мнению, переговоры с Украиной не выгодны России со стратегической точки зрения.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может.

Что сейчас происходит в Курской области и как будет развиваться ситуация - разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.