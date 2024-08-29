В ОДКБ заявили о наращивании сил НАТО у западных границ

Североатлантический альянс наращивает группировку у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под предлогом защиты от "угрозы с Востока". Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, пишет ТАСС.

"Под предлогом защиты от так называемой угрозы с Востока в регионе наращиваются группировки коалиционных войск сил НАТО в непосредственной близости у западных границ организации (ОДКБ - прим. ТАСС). Продолжается накачивание Украины финансами и вооружением, а также милитаризация Польши и стран Балтии", - сказал он