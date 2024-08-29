Политолог Афанасий Никитин заявил, что российским властям хорошо известно о планах США по биологическому оружию и они принимают меры защиты от него. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

Никитин заявил, что США нарушают международное право в сфере разработки и применения биологического оружия. Россия, в свою очередь, принимает меры защиты от американских разработок США, считает политолог.

Никитин отметил, что Россия никогда не создавала биооружие, направленное против отдельных этнических групп, а у властей США «богатый опыт геноцида тех же индейцев».

Весной 2023 года Госдума опубликовала доклад о деятельности биолабораторий США на Украине. Члены думской комиссии, изучавшей вопрос, пришли к выводу, что у США есть «секретные военно-прикладные проекты в биологический деятельности», которые представляют угрозу как для России, так и для стран, где эти проекты реализуются.

Пентагон в своем докладе о состоянии защиты от биологических угроз в 2023 году заявил, что главная угроза в этой сфере исходит от Китая. В Минобороны США подчеркнули, что Пекин инвестирует миллиарды в свои биопрограммы и биолаборатории. В МИД Китая в ответ заявили, что США «больше всех в мире осуществляют биовоенную деятельность».

В китайском МИД перечислили список вопросов, на которые Китай и другие страны хотят получить ответы, включая вопрос, продолжают ли США тайно заниматься разработкой биологического оружия, в том числе на территории других стран.