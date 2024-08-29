ВС РФ ликвидировали первого украинского пилота F-16

Депутат горсовета Луцка Игорь Полищук сообщил о гибели Алексея Меся - одного из первых украинских пилотов истребителя F-16. Как сообщает Life, депутат опубликовал пост, посвященный Месю, но затем удалил публикацию по неизвестным причинам.

Месь более двух лет обучался работе с F-16 на базе НАТО. Как сообщал Полищук, пилот погиб 26 августа в результате массированного удара по военным объектам в Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, в момент удара момент Месь находился на аэродроме, ставшем украинской базой для F-16. До начала работы с F-16 Месь служил в 204-й бригаде тактической авиации ВСУ.

Стало известно о непригодности для F-16 взлетных полос на Украине

Этим летом Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также планируют передать самолеты Киеву - в целом страна может получить более 60 истребителей от западных стран.

СМИ сообщали, что первый F-16 мог быть уничтожен 27 августа в результате удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.