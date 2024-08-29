Нидерланды разрешили Киеву использовать F-16 над Россией без ограничений

Нидерланды не ограничивают применение переданных Украине истребителей F-16 в воздушном пространстве России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм.

По его словам, Амстердам не закладывает каких-либо ограничений на использование и дальность действия F-16 при «условии соблюдения законов войны». Вместе с тем он не ответил на вопрос, сколько из 24 выделенных истребителей уже развернуто на Украине.

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Напомним, что в начале августа схожую точку зрения высказывали и в посольстве Нидерландов. Там заявили, что у Киева нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений «против легитимных военных целей на российской территории и над ней». В дипмиссии подчеркивали, что это соответствует ст. 51 Устава ООН.