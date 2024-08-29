На Украине признали правду о Часовом Яре

Почти половина территории Часова Яра в ДНР находится под контролем российских военных, сообщает телеканал «Мы — Украина» со ссылкой на представителя 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Полухина. По его данным, под контролем российской армии в настоящее время находится около 40% территории города.

Сейчас город Часов Яр разбит. Это просто руины, — констатировал Полухин.

Украинский военный отметил, что в случае взятия Часова Яра российские военные получат тактическое преимущество, заняв высоту над Краматорском, Дружковкой, Константиновкой и логистическим путем между ними. Это также может помочь российским войскам выйти к административным границам ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» заявил, что ситуация в Часове Яре остается напряженной, однако российские силы продолжают устанавливать контроль над населенным пунктом. Он уточнил, что подразделения Вооруженных сил Украины еще не принимали решения об оставлении позиций.

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До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники попытались безуспешно контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области. Он добавил, что эти попытки не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не допущено.