Военного медика 82-ой отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины по прозвищу Каннибал заметили в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын. По его словам, она прославилась в рядах ВСУ благодаря пыткам над пленными. Журналист также отметил, что медик обещала «мучить любого русского».

Варвара добровольно отправилась в Курскую область воевать против гражданских. В сводках газет печатали ее монолог, где она говорила: как она ненавидит Россию, — отметил Лисицын.

Военкор заявил, что в своих интервью Каннибал говорила о ненависти и презрении к России и ее граждан. Он утверждает, что медик поехала в Курскую область «уничтожать тварей» и обещала «убивать любого русского, без разницы: ребенок, женщина, старик».

Ранее жительница Курской области Нелли рассказала, что военнослужащие ВСУ расстреляли девушку в одном из сел Суджанского района. По ее словам, 25-летняя соседка назвала двух бойцов и иностранного наемника «фашистами хуже немцев». Все произошло на глазах ее младшей сестры, которой удалось убежать.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины»

Еще одна жительница Курской области Наталья Порываева сообщила российским следователям о жестокости бойцов Вооруженных сил Украины. Женщина заявила, что в городе Судже ВСУ в упор расстреляли беременную девушку на глазах мужа и ребенка. Местные жители также сообщили, что им приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни.