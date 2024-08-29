Стало известно о доступе ВСУ к спутниковым снимкам для нападения на Россию

Украинским военным были доступны предоставленные американской стороной сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт, его цитирует РИА Новости. При этом он не подтвердил прямо, что бойцы ВСУ используют или использовали указанные сведения для планирования нападения на Россию. Уитворт подчеркнул, что для них «доступ всегда сохраняется».

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Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, известный как G-EGD, где находятся более 400 тысяч записей, — сказал военный на конференции по нацбезопасности.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима россиянина, который собирался взорвать здание военного комиссариата в городе Стародубе. Помимо лишения свободы осужденному был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

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До этого ФСБ РФ задержала в Крыму троих шпионов Главного управления разведки Минобороны Украины. Один из задержанных был причастен к изготовлению взрывчатки для минирования газопровода в республике. Он проходил на Украине минно-взрывную, а также стрелковую подготовку.