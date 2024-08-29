Большой процент граждан Украины ненавидит действующее правительство и оказывает помощь РФ в рамках спецоперации. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, такие люди не просят оплаты за свои действия.

— Много молодежи, что меня, честно, удивляет. Есть предприниматели и чиновники. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, что на Украине будут в шоке, если узнают их имена, — рассказал Лебедев изданию «КП».

Он добавил, что всех участников сопротивления можно назвать одним словом — русские. Им в основном около 35 лет, люди среднего достатка и семейные.

Подполье заявило о прибытии французских наемников в Харьков

ВС России нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16. Об этом 26 августа сообщил Сергей Лебедев.

В Одессе был атакован энергетический объект, а в Киеве и пригородах — около 10 нападений. Город Стрий во Львовской области лишился электричества после авиаудара, на Волыни были атакованы военнослужащие ВСУ, а в Полтаве — пункт распределения украинских войск.