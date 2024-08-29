Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости о наличии данных о сексуальном насилии украинских наёмников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области.

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По его словам, киевский режим отправил на территорию Курской области «весь сброд», который представляют националистические радикальные формирования.

«Зеленский был не против избавиться от них в Киеве, отправить их куда-то подальше от столицы на «утилизацию», — сказал дипломат.

Посол Мирошник: ВСУ похищают жителей Курской области

Также Мирошник рассказал, что ВСУ похищают жителей Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали военным следователям Следственного комитета России, как спасались от украинских солдат после атаки ВСУ на регион.