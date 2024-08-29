Посол России заявил о похищении ВСУ мирных жителей Курской области

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что Москва располагает данными о похищениях украинскими боевиками мирных жителей Курской области.

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«Они (ВСУ — RT.) хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются», — отметил дипломат.

ЦРУ признало, что обсуждает с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области

При этом он добавил, что данной темой сейчас занимаются Минобороны, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По словам Мирошника, есть предварительные списки похищенных, но они не окончательные.

«Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — сказал посол.

Ранее жители Курской области рассказали военным следователям Следственного комитета России, как спасались от украинских солдат после атаки ВСУ на регион.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоров с Киевом в условиях действий ВСУ под Курском не будет.