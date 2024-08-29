В ЦРУ сделали неожиданное признание о российской армии

Замдиректора ЦРУ США Дэвид Коэн признал успехи ВС России на Красноармейском направлении и допустил, что вскоре город будет освобождён российскими войсками.

«Бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска (Красноармейск. — RT)... Россияне добиваются там определённых успехов... Они могут взять Покровск», — цитирует его ТАСС.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке ранее сообщил, что происходящее к востоку от Покровска (Красноармейска) похоже на «масштабный отход оставшихся украинских сил».