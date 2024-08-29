«Град» поразил скопление пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам командир расчета с позывным Астра.

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"Координаты цели получили от средств артиллерийской разведки и БПЛА. Выдвинулись, заняли огневую позиции и нанесли удар по скоплению живой силы", - сказал он.

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По словам Астры, после удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию, заряжание боевой производится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции.

"Радиус поражения [у нас] - футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый "проходимый" инструмент. <...> Самое главное у нас - мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать", - рассказал офицер.

Он добавил, что за время специальной военной операции его расчет наносил удары по самым разным целям: живой силе противника, орудиям, РСЗО и танкам ВСУ.