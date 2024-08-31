Al Jazeera: в Газе при ударе Израиля убиты три человека

Три человека погибли в результате бомбардировки израильских ВВС на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее 3 человек погибли и свыше 20 были ранены во время удара израильской авиации по жилым домам на в одном из южных пригородов Хан-Юниса, расположенного на юге палестинского анклава.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал о четырех погибших и нескольких раненых на западе Хан-Юниса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.